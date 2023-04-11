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Заключенных из Беларуси свезут на строительство в Мариуполь – советник мэра

Ирина БалачукВторник, 11 апреля 2023, 11:36
Заключенных из Беларуси свезут на строительство в Мариуполь – советник мэра
Разрушенные россиянами дома. Фото из Telegram Мариупольского горсовета

Российские захватчики намерены привлечь к строительным работам во временно оккупированном Мариуполе заключенных из Беларуси, осужденных за нетяжкие преступления.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко

Прямая речь Андрющенко: "Буквально вчера мы получили дополнительную информацию, что принято решение, что не только россияне будут. Собираются привезти в ближайшее время уже из Беларуси людей, которые осуждены за нетяжкие преступления для того, чтобы они также занимались строительными работами на территории Мариуполя".

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Детали: Он сообщил, что российские строители, которые сейчас массово прибывают в оккупированный город, уже и не скрывают, что в дальнейшем планируют жить в Мариуполе.

Для этого Россия с февраля даже запустила программу ипотеки, которая предусматривает получение жилья под два процента.

По данным Андрющенко, в Москве уже провели 40 тендеров на строительство во временно оккупированных городах.

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На каких условиях будут привлекать заключенных из Беларуси, советник мэра Мариуполя не сообщил.

Предыстория:

  • Российские войска оккупировали Мариуполь в мае 2022 года после кровопролитных боев и длительной блокады.
  • В результате российских ударов Мариуполь почти полностью разрушен.
  • По оценкам ООН, в городе уничтожено или повреждено около 90% многоэтажных жилых домов и около 60% частных домов.

Темы: МариупольоккупацияРосcияБеларусь
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