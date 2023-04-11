Австрія і надалі підтримуватиме Україну, але без військової допомоги – міністр

Міністерка у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер заявила, що її країна підтримуватиме Україну гуманітарно і економічно, але військову допомогу не надаватиме.

Про це вона сказала в інтерв`ю Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

"Ми завжди висловлювалися дуже чітко. Австрія є військово нейтральною, але в жодному разі не політично нейтральною. Ми солідарні з народом України, підтримуємо його гуманітарно і економічно, але не тоді, коли йдеться про постачання зброї", - зазначила вона.

Попри свою нейтральність Австрія приєдналася до ініціативи НАТО "Небесний щит", спрямованої на посилення інтегрованої системи протиповітряної і протиракетної оборони.

Міністр пояснила, що таке рішення не суперечить принципу нейтралітету та позаблоковості.

"Нейтралітет Австрії має конституційний статус з 1955 року. Звичайно, з того часу він змінився, особливо після приєднання до Європейського Союзу в 1995 році та можливості виконувати обов'язок допомоги. Все це можливо, навіть якщо ми нейтральні", - сказала вона.

Едтштадлер додала, що Австрія не блокує жодних рішень про підтримку України з боку ЄС через так зване "ірландське застереження" (положення, яке дозволяє нейтральним країнам відмовитися від участі у взаємній обороні ЄС у разі нападу - ред.) "і конструктивно утримується".

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Нагадаємо, 30 березня президент України Володимир Зеленський під час виступу до парламенту Австрії, яка є військово нейтральною державою, наголосив на неможливості дотримуватись морально нейтральної позиції проти зла.