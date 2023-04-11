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Австрия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, но без военной помощи – министр

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 11:39

Министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер заявила, что ее страна будет поддерживать Украину гуманитарно и экономически, но военную помощь предоставлять не будет.

Об этом она сказала в интервью Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

"Мы всегда высказывались очень четко. Австрия является военно-нейтральной, но ни в коем случае не политически нейтральной. Мы солидарны с народом Украины, поддерживаем его гуманитарно и экономически, но не тогда, когда речь идет о поставках оружия", - отметила она.

Несмотря на свою нейтральность Австрия присоединилась к инициативе НАТО "Небесный щит", направленной на усиление интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Министр объяснила, что такое решение не противоречит принципу нейтралитета и внеблоковости.

"Нейтралитет Австрии имеет конституционный статус с 1955 года. Конечно, с тех пор он изменился, особенно после присоединения к Европейскому Союзу в 1995 году и возможности выполнять обязанность помощи. Все это возможно, даже если мы нейтральны", - сказала она.

Эдтштадлер добавила, что Австрия не блокирует никаких решений о поддержке Украины со стороны ЕС из-за так называемой "ирландской оговорки" (положение, которое позволяет нейтральным странам отказаться от участия во взаимной обороне ЕС в случае нападения. - Ред.) "и конструктивно воздерживается".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 30 марта президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Австрии, которая является военно-нейтральным государством, отметил невозможность придерживаться морально нейтральной позиции против зла.

Темы: АвстрияУкраинавойна
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