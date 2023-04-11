Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В уряді Австрії підтвердили, що арештують Путіна в разі його приїзду

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 11:43
В уряді Австрії підтвердили, що арештують Путіна в разі його приїзду
владімір путін, Getty Images

Міністерка у справах ЄС та конституції в уряді Австрії Кароліна Едтштадлер підтвердила, що президента РФ Владіміра Путіна заарештують в разі його візиту до країни.

Про це вона заявила в інтерв`ю Tagesspiegel, повідомляє "Європейська правда".

За словами Едтштадлер, оголошення і видача міжнародного ордера на арешт Міжнародним кримінальним судом означає, що якби Путін "ступив на австрійську землю, то мав би бути заарештований".

"Австрія виконуватиме свої зобов’язання згідно з міжнародним і кримінальним правом", - додала вона.

Раніше у МЗС Австрії заявили, що виконуватимуть свої зобов’язання як учасники Римського статуту й заарештують та видадуть Путіна Міжнародному кримінальному суду, якщо він вирішить приїхати до країни.

17 березня Палата досудового провадження Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що європейські держави-підписанти Римського статуту повинні виконати ордер на арешт Путіна й видати його Міжнародному кримінальному суду. Водночас в Угорщині, яка є підписантом договору, сказали, що цього не робитимуть.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо

Теми: АвстріяПутінарешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпризначенці РФ зазнали шалених втрат, це змінило динаміку війни – витік з Пентагону

фото, відеоУП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі

Xiaomi відреагувала на "спонсора війни" в Україні: Ми за мир

В Україні закінчився опалювальний сезон

відеоНапередодні Великодня до українців звернулася СБУ

фотоНа в'їзді в Київ зупинили священника УПЦ МП із трудовою книжкою РФ

Усі новини...
Австрія
Австрія і надалі підтримуватиме Україну, але без військової допомоги - міністр
В Австрії хочуть допомогти Україні з розмінуванням лише по завершенні війни
Парламент Австрії підтримав спрощене працевлаштування біженців з України
Останні новини
15:47
фотоЗ України до Болгарії намагалися вивезти скрипку Страдіварі
15:39
"Нова пошта" скасувала плату за переадресацію відправлень у межах міста
15:31
Чи потрібно брати рецепт для закупівлі ліків на фронт – пояснює МОЗ
15:29
відеоЗСУ показали вуличний бій у Бахмуті
15:26
Новий випуск УП.Чат: злив секретних даних у США, український контрнаступ та паспорти РФ в УПЦ МП
15:25
Співвласник компанії, підозрюваної в "схемі" на ОПЗ, прокоментував звинувачення НАБУ
15:22
Франція готова надати Україні 2 млрд євро фінансової допомоги – Шмигаль
15:21
У ВР зареєстрували законопроєкт, який пропонує розширити перелік військових з інвалідністю
15:03
МЗС у відповідь на хамство Орбана нагадало про залежність Угорщини від ЄС
15:02
Експорт нафти з РФ у березні сягнув рекорду з пандемії, але доходи впали на 40% за рік
Усі новини...
Реклама: