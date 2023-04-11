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В правительстве Австрии подтвердили, что арестуют Путина в случае его приезда

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 11:43
В правительстве Австрии подтвердили, что арестуют Путина в случае его приезда
владимир путин, Getty Images

Министр по делам ЕС и конституции в правительстве Австрии Каролина Эдтштадлер подтвердила, что президента РФ Владимира Путина арестуют в случае его визита в страну.

Об этом она заявила в интервью Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

По словам Эдтштадлер, объявление и выдача международного ордера на арест Международным уголовным судом означает, что если бы Путин "ступил на австрийскую землю, то его должны были бы арестовать".

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"Австрия будет выполнять свои обязательства в соответствии с международным и уголовным правом", - добавила она.

Ранее в МИД Австрии заявили, что будут выполнять свои обязательства как участники Римского статута и арестуют и выдадут Путина Международному уголовному суду, если он решит приехать в страну.

17 марта Палата досудебного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что европейские государства-подписанты Римского статута должны выполнить ордер на арест Путина и выдать его Международному уголовному суду. В то же время в Венгрии, которая является подписантом договора, сказали, что этого делать не будут.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало.

Темы: АвстрияПутинарест
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