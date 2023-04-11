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У Данії заявили, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 13:19

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен не виключив, що рішення Заходу про можливу передачу Україні бойових літаків буде прийнято "до літа", після поставок МіГ-29 поляками і словаками.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні AFP, яке цитує, зокрема, Le Figaro.

Обговорення вимагають часу, оскільки країни повинні діяти спільно, але рішення залишається досяжним "в короткостроковій перспективі", заявив міністр, який у понеділок відвідав Одесу.

"Данія не збирається робити це наодинці", - сказав Поульсен.

"Нам доведеться робити це разом з кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу" – додав він.

"Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі", - заявив міністр, натякаючи на перспективу зробити це до літніх канікул.

Президент Польщі Анджей Дуда минулого тижня заявив, що його країна вже підготувала до передачі Україні вісім винищувачів МіГ-29.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Варшава підтвердила, що передала Україні певну кількість винищувачів, але точну кількість не називали.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири з них уже відправили в Україну.

Теми: ДаніявинищувачіЗахіддопомога Україні
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