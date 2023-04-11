У Данії заявили, що Захід може до літа ухвалити рішення щодо винищувачів для України

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен не виключив, що рішення Заходу про можливу передачу Україні бойових літаків буде прийнято "до літа", після поставок МіГ-29 поляками і словаками.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні AFP, яке цитує, зокрема, Le Figaro.

Обговорення вимагають часу, оскільки країни повинні діяти спільно, але рішення залишається досяжним "в короткостроковій перспективі", заявив міністр, який у понеділок відвідав Одесу.

"Данія не збирається робити це наодинці", - сказав Поульсен.

"Нам доведеться робити це разом з кількома країнами. І нам також доведеться вести діалог з американцями з цього приводу" – додав він.

"Але я вважаю, що ми можемо досягти рішення в короткостроковій перспективі", - заявив міністр, натякаючи на перспективу зробити це до літніх канікул.

Президент Польщі Анджей Дуда минулого тижня заявив, що його країна вже підготувала до передачі Україні вісім винищувачів МіГ-29.

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Раніше Варшава підтвердила, що передала Україні певну кількість винищувачів, але точну кількість не називали.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири з них уже відправили в Україну.