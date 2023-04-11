В Дании заявили, что Запад может до лета принять решение по истребителям для Украины

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключил, что решение Запада о возможной передаче Украине боевых самолетов будет принято "до лета", после поставок МиГ-29 поляками и словаками.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении AFP, которое цитирует, в частности, Le Figaro.

Обсуждения требуют времени, поскольку страны должны действовать совместно, но решение остается достижимым "в краткосрочной перспективе", заявил министр, который в понедельник посетил Одессу.

"Дания не собирается делать это в одиночку", – сказал Поульсен.

"Нам придется делать это вместе с несколькими странами. И нам также придется вести диалог с американцами по этому поводу" – добавил он.

"Но я считаю, что мы можем достичь решения в краткосрочной перспективе", – заявил министр, намекая на перспективу сделать это до летних каникул.

Президент Польши Анджей Дуда на прошлой неделе заявил, что его страна уже подготовила к передаче Украине восемь истребителей МиГ-29.

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Ранее Варшава подтвердила, что передала Украине определенное количество истребителей, но точное количество не называли.

Напомним, 17 марта правительство Словакии на внеочередном онлайн-заседании приняло решение передать Украине 13 истребителей МиГ-29. Первые четыре из них уже отправили в Украину.