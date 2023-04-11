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Росіяни вдарили керованими ракетами по двох містах Запорізької області

Вівторок, 11 квітня 2023, 13:20
Росіяни вдарили керованими ракетами по двох містах Запорізької області
Фото: Єрмак

Вранці 11 квітня росіяни завдали авіаудару керованими ракетами по Оріхову та Гуляйполю в Запорізькій області.

Джерело: повідомлення Запорізької ОВА

Дослівно: "По дві керовані ракети запущено російською авіацією по цивільному сектору в Оріхові та Гуляйполю, а також атакували артилерійськими снарядами Степногірськ. На щастя, без постраждалих".

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Деталі: Про авіатаку також написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак і опублікував фото наслідків удару.

 
Наслідки російського авіаудару по Оріхову

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