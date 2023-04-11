Россияне ударили управляемыми ракетами по двум городам Запорожской области
Вторник, 11 апреля 2023, 13:20
Утром 11 апреля россияне нанесли авиаудар управляемыми ракетами по Орехову и Гуляйполю в Запорожской области.
Источник: сообщение Запорожской ОГА
Дословно: "По две управляемые ракеты запущены российской авиацией по гражданскому сектору в Орехове и Гуляйполе, а также атаковали артиллерийскими снарядами Степногорск. К счастью, без пострадавших".
Реклама:
Детали: Об авиатаке также написал руководитель Офиса президента Андрей Ермак и опубликовал фото последствий удара.