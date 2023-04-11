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Тіла 195 убитих росіянами мешканців Київщини досі не опізнані – поліція

Валентина РоманенкоВівторок, 11 квітня 2023, 14:13
Тіла 195 убитих росіянами мешканців Київщини досі не опізнані – поліція
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: ПОЛІЦІЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Поліція Київської області виявила 1374 тіла вбитих окупантами мирних жителів Київщини, 195 тіл досі не опізнано, ще 279 осіб вважаються зниклими безвісти.

Джерело: начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов на брифінгу 11 квітня, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Одним із головних аспектів роботи поліції Київської області є виявлення тіл загиблих (під час окупації) громадян. На сьогоднішній день ця цифра становить 1374 особи. Це цивільні, які були вбиті.

717 з них були вбиті зі стрілецької зброї. Тобто, більше половини були розстріляні свідомо.

Досі, на жаль, залишаються невпізнаними 195 тіл. По них відібрані ДНК, тому ми просимо... надавати інформацію, щоб ми встановили абсолютно всіх українців, які загинули на Київщині під час окупації".

Деталі: Начальник облполіції уточнив, що 340 осіб загинули від мінних та осколкових поранень, причина смерті 317 осіб не встановлена.

Також він повідомив, що наразі вважаються безвісти зниклими 279 осіб.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Є інформація про те, що люди перебувають і на території РФ, їх привозили туди примусово, у так званих "евакуаціях". Розуміємо, що деякі з цих людей перебувають у в'язниці, і нібито росіяни готують собі обмінний фонд".

Теми: Київська областьвійнаполіція
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