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Тела 195 убитых россиянами жителей Киевщины до сир пор не опознаны – полиция

Валентина РоманенкоВторник, 11 апреля 2023, 14:13
Тела 195 убитых россиянами жителей Киевщины до сир пор не опознаны – полиция
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: ПОЛИЦИЯ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Полиция Киевской области выявила 1374 тела убитых оккупантами мирных жителей Киевщины, 195 тел до сих пор не опознаны, еще 279 человек числятся пропавшими без вести.

Источник: начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов на брифинге 11 апреля, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Одним из главных аспектов работы полиции Киевской области является выявление тел погибших (во время оккупации) граждан. На сегодняшний день эта цифра составляет 1374 человека. Это гражданские, которые были убиты.

717 из них были убиты из стрелкового оружия. То есть, более половины были расстреляны осознанно".

До сих пор, к сожалению, остаются неопознанными 195 тел. По ним отобраны ДНК, поэтому мы просим… предоставлять информацию, чтобы мы установили абсолютно всех украинцев, которые погибли на Киевщине во время оккупации.

Детали: Начальник облполиции уточнил, что 340 человек погибли от минных и осколочных ранений, причина смерти 317 человек не установлена.

Также он сообщил, что в настоящее время считаются без вести пропавшими 279 человек.

Прямая речь: "Есть информация о том, что люди находятся и на территории РФ, их привозили туда принудительно, в так называемых "эвакуациях". Понимаем, что некоторые из этих людей находятся в тюрьме, и якобы россияне готовят себе обменный фонд".

Темы: Киевская областьвойнаполиция
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