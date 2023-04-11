Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Понад 11 млн українців перетнули кордон з Польщею після початку повномасштабної війни

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 14:54

Понад 11 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому минулого року.

Про це повідомило представництво Польщі в ЄС, пише "Європейська правда".

"Сьогодні кількість осіб, які перетнули кордон Польщі з Україною від початку російської агресії, перевищила 11 мільйонів. Близько 87% із них – жінки та діти", – зазначили у представництві.

Реклама:

Усі, хто тікає від війни, знайдуть у Польщі притулок і всю необхідну допомогу, додали у відомстві.

У повідомленні не наводять дані стосовно кількості українців, які перетнули кордон на в’їзд до України з Польщі після 24 лютого 2022 року.

У 2022 році країни ЄС надали тимчасовий захист понад 4,3 мільйонам людей з України, які втікали від російської агресії.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, у польських школах і дитсадках навчаються майже 188 тисяч українських дітей, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії 

Між тим, кожен третій український біженець відчуває себе частиною суспільства в приймаючій країні у ЄС – але стільки ж хотіли б повернутися додому.

Теми: ПольщаУкраїнаміграціякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Польща
Більшість поляків почуваються у безпеці попри сусідство з РФ і Білоруссю
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою
Останні новини
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
17:11
McDonald’s відкрив восьмий ресторан у Львові
17:09
У Міноборони закликали не порівнювати рекрутинг і мобілізацію
16:55
Одеський кінофестиваль 2024 відбудеться в Києві
16:46
З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій
16:35
фотоНацгвардія взяла в полон обмороженого окупанта, якому РФ обіцяла "дві доби на передовій"
Усі новини...
Реклама: