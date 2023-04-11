Понад 11 млн українців перетнули кордон з Польщею після початку повномасштабної війни

Понад 11 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в лютому минулого року.

Про це повідомило представництво Польщі в ЄС, пише "Європейська правда".

"Сьогодні кількість осіб, які перетнули кордон Польщі з Україною від початку російської агресії, перевищила 11 мільйонів. Близько 87% із них – жінки та діти", – зазначили у представництві.

Усі, хто тікає від війни, знайдуть у Польщі притулок і всю необхідну допомогу, додали у відомстві.

У повідомленні не наводять дані стосовно кількості українців, які перетнули кордон на в’їзд до України з Польщі після 24 лютого 2022 року.

У 2022 році країни ЄС надали тимчасовий захист понад 4,3 мільйонам людей з України, які втікали від російської агресії.

Нагадаємо, у польських школах і дитсадках навчаються майже 188 тисяч українських дітей, які приїхали до Польщі після початку повномасштабного вторгнення Росії

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Між тим, кожен третій український біженець відчуває себе частиною суспільства в приймаючій країні у ЄС – але стільки ж хотіли б повернутися додому.