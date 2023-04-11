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Более 11 млн украинцев пересекли границу с Польшей после начала полномасштабной войны

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 14:54

Более 11 миллионов украинцев пересекли границу с Польшей после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале прошлого года.

Об этом сообщило представительство Польши в ЕС, пишет "Европейская правда".

"Сегодня количество лиц, пересекших границу Польши с Украиной с начала российской агрессии, превысило 11 миллионов. Около 87% из них – женщины и дети", – отметили в представительстве.

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Все, кто убегает от войны, найдут в Польше убежище и всю необходимую помощь, добавили в ведомстве.

В сообщении не приводятся данные о количестве украинцев, пересекших границу на въезд в Украину из Польши после 24 февраля 2022 года.

В 2022 году страны ЕС предоставили временную защиту более 4,3 миллионам человек из Украины, бежавшим от российской агрессии.

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Напомним, в польских школах и детсадах учатся почти 188 тысяч украинских детей, приехавших в Польшу после начала полномасштабного вторжения России

Между тем, каждый третий украинский беженец чувствует себя частью общества в принимающей стране в ЕС – но столько же хотели бы вернуться домой.

Темы: ПольшаУкраинамиграцияграница
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