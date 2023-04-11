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Лубінець: Москалькову вигнали з глобального альянсу правозахисних організацій

Станіслав ПогоріловВівторок, 11 квітня 2023, 16:27
Лубінець: Москалькову вигнали з глобального альянсу правозахисних організацій
Дмитро Лубінець, Тетяна Москалькова, фоо: Getty Images

Росію в особі омбудсмана Тетяни Москалькової виключили з членів Європейської мережі Глобального альянсу націнститутів із захисту прав людини (ENNHRI).

Джерело: уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram

Пряма мова Лубінця: "Сьогодні взяв участь в процесі голосування за виключення інституції уповноваженої з прав людини в Російській Федерації із членів ENNHRI. В голосуванні взяли участь члени ENNHRI із статусом А. Наголошую, що це вперше за історію існування об’єднання, коли виключають одного із членів".

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Деталі: За словами омбудсмана, підставою проведення голосування стало те, що Москалькова провадила свою діяльність в спосіб та всупереч меті, яка визначена статутом альянсу.

Лубінець розказав, що передчуваючи, що Росію виженуть з ENNHRI, Москалькова намагалась сама заявити про вихід з альянсу.

При чому у своєму виступі вона почала брехати про "біолабораторії США в Україні" та вказувала на порушення прав людини у Франції.

ВІДЕО ДНЯ

Глобальний Альянс національних правозахисних установ (GANHRI) з 1993 року об'єднує уповноважених з прав людини з усього світу, зараз його членами є 120 організацій. Вони умовно розділені на чотири мережі: Африканську, Американську, Азіатсько-Тихоокеанську та Європейську.

Теми: омбудсменРосіяУкраїнавійна
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