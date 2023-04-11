Лубинец: Москалькову выгнали из глобального альянса правозащитных организаций

Россию в лице омбудсмена Татьяны Москальковой исключили из членов Европейской сети Глобального альянса нацинститутов по защите прав человека (ENNHRI).

Источник: уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь Лубинца: "Сегодня принял участие в процессе голосования за исключение института уполномоченного по правам человека в Российской Федерации из членов ENNHRI. В голосовании приняли участие члены ENNHRI со статусом А. Подчеркиваю, что это впервые за историю существования объединения, когда исключают одного из членов".

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Детали: По словам омбудсмена, основанием проведения голосования стало то, что Москалькова осуществляла свою деятельность способом и вопреки цели, которая определена уставом альянса.

Лубинец рассказал, что предчувствуя, что Россию выгонят из ENNHRI, Москалькова пыталась сама заявить о выходе из альянса.

Причем в своем выступлении она начала врать о "биолаборатории США в Украине" и указывала на нарушение прав человека во Франции.

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Глобальный Альянс национальных правозащитных учреждений (GANHRI) с 1993 года объединяет уполномоченных по правам человека со всего мира, сейчас его членами являются 120 организаций. Они условно разделены на четыре сети: Африканскую, Американскую, Азиатско-Тихоокеанскую и Европейскую.