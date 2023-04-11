Зеленський провів Ставку: думали, як покращити керування підрозділами ЗСУ

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалось питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони під час виконання бойових завдань.

Джерело: пресслужба президента

Дослівно: "Учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на передовій та ситуації на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ".

Деталі: Також керівництво розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі.

Крім того, учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами.

Повідомляється, що було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад сил оборони.