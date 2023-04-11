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Зеленський провів Ставку: думали, як покращити керування підрозділами ЗСУ

Станіслав ПогоріловВівторок, 11 квітня 2023, 16:46
Зеленський провів Ставку: думали, як покращити керування підрозділами ЗСУ
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, GETTY IMAGES

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому розглядалось питання підвищення ефективності системи керування та взаємодії різних угруповань сил безпеки й оборони під час виконання бойових завдань.

Джерело: пресслужба президента

Дослівно: "Учасники заслухали доповіді щодо загальної оперативної обстановки на передовій та ситуації на ділянках фронту в межах зон відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ".

Деталі: Також керівництво розвідки поінформувало про ймовірні дії держави-агресора в найближчій перспективі.

Крім того, учасники засідання проаналізували стан забезпечення підрозділів боєприпасами.

Повідомляється, що було продовжено розгляд питання щодо комплектування особовим складом, озброєнням та військовою технікою новостворених бригад сил оборони.

Теми: ЗеленськийставкавійнаУкраїна
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