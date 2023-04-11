Зеленский провел Ставку: думали, как улучшить управление подразделениями ВСУ

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривался вопрос повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны при выполнении боевых задач.

Источник: пресс-служба резидента

Дословно: "Участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск".

Детали: Также руководство разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе.

Кроме того, участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами.

Сообщается, что было продолжено рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом, вооружением и военной техникой вновь созданных бригад сил обороны.