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Зеленский провел Ставку: думали, как улучшить управление подразделениями ВСУ

Станислав ПогориловВторник, 11 апреля 2023, 16:46
Зеленский провел Ставку: думали, как улучшить управление подразделениями ВСУ
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривался вопрос повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны при выполнении боевых задач.

Источник: пресс-служба резидента

Дословно: "Участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск".

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Детали: Также руководство разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе.

Кроме того, участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами.

Сообщается, что было продолжено рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом, вооружением и военной техникой вновь созданных бригад сил обороны.

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Темы: ЗеленскийставкавойнаУкраина
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