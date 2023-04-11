Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский провел Ставку: думали, как улучшить управление подразделениями ВСУ

Станислав ПогориловВторник, 11 апреля 2023, 16:46
Зеленский провел Ставку: думали, как улучшить управление подразделениями ВСУ
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, GETTY IMAGES

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривался вопрос повышения эффективности системы управления и взаимодействия различных группировок сил безопасности и обороны при выполнении боевых задач.

Источник: пресс-служба резидента

Дословно: "Участники заслушали доклады по общей оперативной обстановке на передовой и ситуации на участках фронта в пределах зон ответственности оперативно-стратегических группировок войск".

Детали: Также руководство разведки проинформировало о возможных действиях государства-агрессора в ближайшей перспективе.

Кроме того, участники заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений боеприпасами.

Сообщается, что было продолжено рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом, вооружением и военной техникой вновь созданных бригад сил обороны.

Темы: ЗеленскийставкавойнаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Спецназовцы РФ понесли огромные потери, это изменило динамику войны – утечка из Пентагона

фото, видеоУП нашла беглого нардепа Онищенко в Куршевеле

Xiaomi отреагировала на "спонсора войны" в Украине: Мы за мир

В Украине закончился отопительный сезон

видеоНакануне Пасхи к украинцам обратилась СБУ

фотоНа въезде в Киев остановили священника УПЦ МП с трудовой книжкой РФ

Все новости...
Зеленский
Премьер Греции заверил Зеленского в поддержке Украины столько, сколько будет необходимо
Порошенко напомнил, как помирился с Зеленским 24 февраля
Зеленский: РФ провела Вербное воскресенье, убив мужчину и ребенка в Запорожье
Последние новости
15:47
фотоИз Украины в Болгарию пытались вывезти скрипку Страдивари
15:39
"Новая почта" отменила плату за переадресацию отправлений в пределах города
15:31
Нужно ли брать рецепт для закупки лекарства на фронт – объясняет Минздрав
15:29
видеоВСУ показали уличный бой в Бахмуте
15:26
Новый выпуск УП.Чат: Слив секретных данных в США, украинское контрнаступление и паспорта РФ в УПЦ МП
15:25
Совладелец компании, подозреваемой в "схеме" на ОПЗ, прокомментировал обвинения НАБУ
15:22
Франция готова предоставить Украине 2 млрд евро финансовой помощи – Шмыгаль
15:21
В ВР зарегистрировали законопроект, который предлагает расширить список военных с инвалидностью
15:03
МИД в ответ на хамство Орбана напомнил о зависимости Венгрии от ЕС
15:02
Экспорт нефти из РФ в марте достиг рекорда со времен пандемии, но доходы упали на 40% за год
Все новости...
Реклама: