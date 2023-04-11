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Очільник МЗС Білорусі приїхав в Угорщину говорити про економічну співпрацю

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 17:40

Міністр закордонних справ Білорусі Сергєй Алєйник у вівторок прибув до Угорщини, де наступного дня візьме участь у засіданні міжурядової комісії з питань економічної співпраці.

Про це, як пише "Європейська правда", агенції БЕЛТА повідомило білоруське зовнішньополітичне відомство.

"Під головуванням Сергєя Алєйника та міністра закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петера Сійярто в Будапешті 12 квітня відбудеться засідання міжурядової комісії з економічного співробітництва", – йдеться в повідомленні.

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У вівторок, як повідомлялось, Сійярто перебуває в Росії для переговорів з енергетичних питань.

Очільник угорського МЗС сам був у Білорусі в лютому цього року. За підсумками візиту він заявив, що Угорщина й Білорусь домовилися розвивати економічну співпрацю, а також закликали до "якнайшвидшого миру".

Білорусь, як відомо, підтримувала Росію з початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

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Відтоді жоден європейський високопосадовець, за винятком угорського міністра закордонних справ, а також канцлера Австрії Карла Негаммера у квітні 2022-го, не відвідував ані Москву, ані Мінськ.

Проти Білорусі в Європейському Союзі запроваджені санкції через фальсифікацію виборів 2020 року, на яких "переміг" Александр Лукашенко, а також масштабні репресії проти опозиції й тих, хто протестував проти фальсифікацій.

Теми: БілорусьУгорщина
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