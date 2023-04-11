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Глава МИД Беларуси приехал в Венгрию говорить об экономическом сотрудничестве

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 17:40

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник во вторник прибыл в Венгрию, где на следующий день примет участие в заседании межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества.

Об этом, как пишет "Европейская правда", агентству БЕЛТА сообщило белорусское внешнеполитическое ведомство.

"Под председательством Сергея Алейника и министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто в Будапеште 12 апреля состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству", – говорится в сообщении.

Во вторник, как сообщалось, Сийярто находится в России для переговоров по энергетическим вопросам.

Глава венгерского МИД сам был в Беларуси в феврале этого года. По итогам визита он заявил, что Венгрия и Беларусь договорились развивать экономическое сотрудничество, а также призвали к "скорейшему миру".

Беларусь, как известно, поддерживала Россию с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

С тех пор ни один европейский чиновник, за исключением венгерского министра иностранных дел, а также канцлера Австрии Карла Нехаммера в апреле 2022-го, не посещал ни Москву, ни Минск.

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Против Беларуси в Европейском Союзе введены санкции из-за фальсификации выборов 2020 года, на которых "победил" Александр Лукашенко, а также масштабные репрессии против оппозиции и тех, кто протестовал против фальсификаций.

Темы: БеларусьВенгрия
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