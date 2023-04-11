У Чернівцях побили єпископа УПЦ МП, якого раніше заскочили з 17-річним хористом

У Чернівцях вночі двічі вдарили в обличчя єпископа Івано-Франківського і Коломийського УПЦ МП Никиту (Сторожука), якого раніше СБУ заскочила з 17-річним хористом.

Джерело: Чернівецьке Медіа-агентство "АСС", Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП



Деталі: Інцидент стався близько 22:00 у понеділок, 10 квітня на вулиці Сагайдачного біля собору та єпархіального управління УПЦ МП в Чернівцях.

В УПЦ МП стверджують, що невідомий чоловік вийшов з червоної Mazda та кілька разів вдарив єпископа в обличчя. Водій Mazda спочатку повільно проїхав повз єпископа, а потім повернувся назад.

У єпархії додали, що постраждав також неповнолітній хлопець. Там вважають, що "напад на єпископа був зумисний".

Дослівно УПЦ МП: "Зловмисник впізнав єпископа. Машина зупинилася, з неї вийшов чоловік спортивної статури, який завдав спочатку удар кулаком по обличчю єпископа Никити, потім зловмисник завдав удар іподиякону, чий батько – воїн ЗСУ та служить на передовій".

Чернівецьке медіа-агентство "АСС" з посиланням на поліції області повідомило, що ввечері 10 квітня до правоохоронців надійшов виклик від 42-річного чоловіка про те, що по вулиці Сагайдачного водій вийшов із салону автомобіля та висловлюючись нецензурними словами завдав два удари рукою в обличчя.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство) і встановили особи усіх учасників інциденту.