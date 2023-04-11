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В Черновцах избили епископа УПЦ МП, которого ранее застали с 17-летним хористом

Алена МазуренкоВторник, 11 апреля 2023, 19:11
В Черновцах избили епископа УПЦ МП, которого ранее застали с 17-летним хористом
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В Черновцах ночью дважды ударили в лицо епископа Ивано-Франковского и Коломыйского УПЦ МП Никиту (Сторожука), которого ранее СБУ застала с 17-летним хористом.

Источник: черновицкое медиа-агентство "АСС", Черновицко-Буковинская епархия УПЦ МП

Детали: Инцидент произошел около 22:00 в понедельник, 10 апреля на улице Сагайдачного возле собора и епархиального управления УПЦ МП в Черновцах.

В УПЦ МП утверждают, что неизвестный мужчина вышел из красной Mazda и несколько раз ударил епископа в лицо. Водитель Mazda сначала медленно проехал мимо епископа, а затем вернулся назад.

В епархии добавили, что пострадал также несовершеннолетний парень. Там считают, что "нападение на епископа было умышленным".

Дословно УПЦ МП: "Злоумышленник узнал епископа. Машина остановилась, из нее вышел мужчина спортивного телосложения, который нанес сначала удар кулаком по лицу епископа Никиты, затем злоумышленник нанес удар иподиакону, чей отец - воин ВСУ и служит на передовой".

Черновицкое Медиа-агентство "АСС" со ссылкой на полицию области сообщило, что вечером 10 апреля в милицию поступил вызов от 42-летнего мужчины о том, что по улице Сагайдачного водитель вышел из салона автомобиля и выражаясь нецензурными словами нанес два удара рукой в лицо.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКУ (хулиганство) и установили личности всех участников инцидента.

Темы: ЧерновцыУПЦ МП
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