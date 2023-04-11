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Литва відправила до Німеччини першу групу інструкторів для навчання українських військових

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 19:50
Литва відправила до Німеччини першу групу інструкторів для навчання українських військових
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У вівторок, 11 квітня, перша група інструкторів піхотної бригади Збройних сил Литви відправилась до Німеччини, де буде навчати українських військових.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Збройних сил Литви.

15 литовських військовослужбовців візьмуть участь у багатонаціональній програмі військової підготовки разом з німецькими та бельгійськими інструкторами.

Навчання українських військових відбуватимуться в рамках місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні.

"Ми їдемо в Німеччину як навчальна група для передачі знань і навичок українським військовим. Ми проведемо весь період місії, навчаючи солдатів, які борються за свободу своєї країни. Ми сподіваємося не тільки передати знання, а й отримати досвід, який ми застосовуватимемо під час підготовки до захисту нашої країни", – сказав капітан Томас Скерстонас, який відповідає за литовську зміну в навчальній місії.

Місія включатиме базові навички поводження зі зброєю, стрілецьку, медичну та інженерну підготовку, а також колективну підготовку підрозділів різних рівнів з акцентом на наступальні і оборонні дії в населених і лісових районах.

21 березня Збройні сили України розпочали місячний навчальний курс зі знешкодження вибухонебезпечних предметів, організований Данією, Ісландією, Норвегією, Фінляндією, Швецією та Литвою.

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Теми: ЛитваНімеччинаУкраїнавійна
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