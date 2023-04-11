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Литва отправила в Германию первую группу инструкторов для обучения украинских военных

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 19:50
Литва отправила в Германию первую группу инструкторов для обучения украинских военных
скриншот

Во вторник, 11 апреля, первая группа инструкторов пехотной бригады Вооруженных сил Литвы отправилась в Германию, где будет обучать украинских военных.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Вооруженных сил Литвы.

15 литовских военнослужащих примут участие в многонациональной программе военной подготовки вместе с немецкими и бельгийскими инструкторами.

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Обучение украинских военных будут проходить в рамках миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине.

"Мы едем в Германию как учебная группа для передачи знаний и навыков украинским военным. Мы проведем весь период миссии, обучая солдат, которые борются за свободу своей страны. Мы надеемся не только передать знания, но и получить опыт, который мы будем применять при подготовке к защите нашей страны", – сказал капитан Томас Скерстонас, который отвечает за литовскую смену в учебной миссии.

Миссия будет включать базовые навыки обращения с оружием, стрелковую, медицинскую и инженерную подготовку, а также коллективную подготовку подразделений различных уровней с акцентом на наступательные и оборонительные действия в населенных и лесных районах.

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Темы: ЛитваГерманияУкраинавойна
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