Канада відправить Україні тисячі штурмових гвинтівок і мільйони набоїв

Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу тисяч штурмових гвинтівок та мільйонів набоїв.

Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд, пише "Європейська правда".

Ананд зробила це оголошення під час візиту до Канади прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Вона повідомила, що йдеться про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.

Реклама:

"Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйони набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності", – зазначила Ананд у своєму Twitter.

Nous venons d'annoncer une aide militaire supplémentaire pour l'Ukraine, provenant de Colt Canada.



Nous envoyons 21 000 fusils d'assaut, 38 mitrailleuses et plus de 2,4 M de munitions. Ces armes soutiendront la lutte de l'Ukraine pour se défendre, ainsi que nos valeurs communes. pic.twitter.com/0WkCE5x6dO — Anita Anand (@AnitaAnandMP) April 11, 2023

ВІДЕО ДНЯ

Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 11 квітня, прибув з візитом до Канади.

Раніше Шмигаль в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail заявляв, що в ході візиту в Канаду він проведе переговори щодо боєприпасів і важкої техніки.