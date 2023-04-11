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Канада відправить Україні тисячі штурмових гвинтівок і мільйони набоїв

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 20:08
Канада відправить Україні тисячі штурмових гвинтівок і мільйони набоїв
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Канада оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу тисяч штурмових гвинтівок та мільйонів набоїв.

Про це повідомила міністр оборони Канади Аніта Ананд, пише "Європейська правда".

Ананд зробила це оголошення під час візиту до Канади прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля. Вона повідомила, що йдеться про додаткову військову допомогу Україні від компанії Colt Canada.

"Ми відправляємо 21 тисячу штурмових гвинтівок, 38 кулеметів та понад 2,4 мільйони набоїв. Ця зброя допоможе Україні захистити себе та наші спільні цінності", – зазначила Ананд у своєму Twitter.

Прем`єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 11 квітня, прибув з візитом до Канади.

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Раніше Шмигаль в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail заявляв, що в ході візиту в Канаду він проведе переговори щодо боєприпасів і важкої техніки.

Теми: КанадаУкраїназброявійна
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