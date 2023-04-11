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Канада отправит Украине тысячи штурмовых винтовок и миллионы патронов

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 20:08
Канада отправит Украине тысячи штурмовых винтовок и миллионы патронов
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Канада объявила о дополнительной военной помощи Украине, кот

орая включает передачу тысяч штурмовых винтовок и миллионов патронов.

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Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд, пишет "Европейская правда".

Ананд сделала это объявление во время визита в Канаду премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Она сообщила, что речь идет о дополнительной военной помощи Украине от компании Colt Canada.

"Мы отправляем 21 тысячу штурмовых винтовок, 38 пулеметов и более 2,4 миллиона патронов. Это оружие поможет Украине защитить себя и наши общие ценности", – отметила Ананд в своем Twitter.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 11 апреля, прибыл с визитом в Канаду.

Ранее Шмыгаль в интервью канадскому изданию The Globe and Mail заявлял, что в ходе визита в Канаду он проведет переговоры по боеприпасам и тяжелой технике.

Темы: КанадаУкраинаоружиевойна
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