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Канада запроваджує санкції проти компанії Пригожина

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 20:17
Канада запроваджує санкції проти компанії Пригожина
Джастін Трюдо, фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у вівторок оголосив про запровадження додаткових санкцій проти Росії та Білорусі у зв’язку з агресією проти України.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Трюдо сказав на спільній пресконференції з прем’єром України Денисом Шмигалем.

"Сьогодні ми оголошуємо про додаткові санкції 11 російської фізичної та 34 юридичних осіб, зокрема об'єкти безпеки, пов'язані з групою "Вагнера", – заявив очільник уряду Канади.

"На додаток до подальшого тиску на поплічників Путіна в Білорусі, ми оголошуємо додаткові санкції проти дев’яти юридичних осіб, пов'язаних з білоруським фінансовим сектором", – додав він.

У санкційному списку, оприлюдненому на сайті уряду Канади, вказані, серед іншого, компанія "Конкорд менеджмент і консалтинг", що належить засновнику приватної військової компанії "Вагнера" Євгенію Пригожину.

Під індивідуальні санкції потрапили очільник Татарстану Рустам Мінніханов і його дружина та заступник міністра оборони РФ Ніколай Панков.

У білоруському санкційному списку присутні Національний банк Білорусі та білоруські відділення підсанкційних банків Росії.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, прем`єр-міністр України Денис Шмигаль у вівторок, 11 квітня, прибув з візитом до Канади. У межах цього візиту Канада вже оголосила про додаткову військову допомогу Україні, яка включає передачу тисяч штурмових гвинтівок та мільйонів набоїв.

Теми: КанадасанкціїПригожин
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