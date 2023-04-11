Дружину Медведчука оголосили у розшук

Служба безпеки оголосила у розшук Оксану Марченко, дружину кума російського диктатора Віктора Медведчука.

Джерело: сайт розшуку МВС

Деталі: Марченко оголосило у розшук головне управління СБУ в Івано-Франківській області.

В карточці розшуку повідомляється, що Марченко є особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Також вказано дату зникнення – це 24 березня 2023 року.

Що було раніше: 23 лютого суд арештував майно дружини кума Путіна Віктора Медведчука Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань, загальною вартістю більше 5,6 млрд гривень.