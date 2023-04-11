Жену Медведчука объявили в розыск

Служба безопасности объявила в розыск Оксану Марченко, жену кума российского диктатора Виктора Медведчука.

Источник: сайт розыск МВД

Детали: Марченко объявило в розыск главное управление СБУ в Ивано-Франковской области.

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В карточке розыска сообщается, что Марченко является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Также указана дата исчезновения - это 24 марта 2023 года.

Что предшествовало: 23 февраля суд арестовал имущество жены кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок, общей стоимостью более 5,6 млрд гривен.