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Жену Медведчука объявили в розыск

Станислав ПогориловВторник, 11 апреля 2023, 21:42
Жену Медведчука объявили в розыск
Оксана Марченко, скриншот

Служба безопасности объявила в розыск Оксану Марченко, жену кума российского диктатора Виктора Медведчука.

Источник: сайт розыск МВД

 

Детали: Марченко объявило в розыск главное управление СБУ в Ивано-Франковской области.

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В карточке розыска сообщается, что Марченко является лицом, скрывающимся от органов досудебного расследования. Также указана дата исчезновения - это 24 марта 2023 года.

Что предшествовало: 23 февраля суд арестовал имущество жены кума Путина Виктора Медведчука Оксаны Марченко, которая подозревается в финансировании российских оккупационных группировок, общей стоимостью более 5,6 млрд гривен.

Темы: МедведчукМарченкорозыск
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