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У Латвії почались суди над журналістами російських агентств, усі вони заперечують провину

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 23:17

У Ризі у вівторок почалась серія судових процесів, у якій фігурують 16 журналістів, що співпрацювали з російськими новинними порталами Sputnik і Baltnews та звинувачуються в порушенні санкцій Європейського Союзу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації видання Delfi.

Справа щодо журналістів ґрунтується на тому, що Sputnik і Baltnews, нині заблоковані на території Латвії, пов’язані з російським державним агентством "Россия сегодня", генеральним директором якого є Дмитрій Кисельов, що перебуває під санкціями ЄС.

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До списку обвинувачених входять колишній головний редактор порталу Baltnews Андрей Яковлєв, відомі латвійські журналісти Алла Березовська, Єлена Кирилова, Владімір Дорофєєв, Александр Малнач, Андрій Татарчук і Людмила Прібильська, політичний активіст Владімір Ліндерман, помічник депутата Європарламенту Тетяни Жданок – Андрій Солопенко, а також фотограф Сергєй Мелконов. 

Обвинувачення стверджує, що журналісти, які працювали на Sputnik і Baltnews, "усвідомлено і з корисливих мотивів надали господарський ресурс особі, яка перебуває під санкціями". За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років. 

Фігуранти судового процесу ж підкреслюють, що санкції щодо "России сегодня" як юридичної особи були оголошені тільки в лютому 2023 року, а вони співпрацювали з виданнями раніше. А будувати обвинувачення на підставі того, що робота в Sputnik сприяла конкретно Кисельову, на їхню думку, некоректно.

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"Ми вважаємо справу політично мотивованою, такою, що порушує основні принципи свободи слова. Вона була інспірована для того, щоб залякати журналістів, фактично – заборонити їм займатися своєю професійною діяльністю", – йдеться в заяві обвинувачених журналістів для преси.

14 справ обвинувачення виділило в окреме судочинство. Шестеро фігурантів постануть перед судом у квітні, травні та червні. Першим суд розглядає справу журналіста Владіміра Дорофєєва, який пропрацював у різних ЗМІ понад 25 років.

Своєї провини у скоєному він не визнає і вважає, що справа проти нього і його колег сфабрикована і більше нагадує "суд Лінча".

Нагадаємо, в лютому Національна рада з електронних ЗМІ Латвії тимчасово обмежила доступ до низки пов'язаних із російськими пропагандистськими ЗМІ сайтів (здебільшого під блокування потрапили регіональні дзеркала Sputnik і RT) на території Латвії до зняття санкцій Європейського Союзу.

Теми: ЛатвіямедіаЗМІРосія
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