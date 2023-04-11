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У Латвії почались суди над журналістами російських агентств, усі вони заперечують провину

"Європейська правда"Вівторок, 11 квітня 2023, 23:17

У Ризі у вівторок почалась серія судових процесів, у якій фігурують 16 журналістів, що співпрацювали з російськими новинними порталами Sputnik і Baltnews та звинувачуються в порушенні санкцій Європейського Союзу.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації видання Delfi.

Справа щодо журналістів ґрунтується на тому, що Sputnik і Baltnews, нині заблоковані на території Латвії, пов’язані з російським державним агентством "Россия сегодня", генеральним директором якого є Дмитрій Кисельов, що перебуває під санкціями ЄС.

До списку обвинувачених входять колишній головний редактор порталу Baltnews Андрей Яковлєв, відомі латвійські журналісти Алла Березовська, Єлена Кирилова, Владімір Дорофєєв, Александр Малнач, Андрій Татарчук і Людмила Прібильська, політичний активіст Владімір Ліндерман, помічник депутата Європарламенту Тетяни Жданок – Андрій Солопенко, а також фотограф Сергєй Мелконов. 

Обвинувачення стверджує, що журналісти, які працювали на Sputnik і Baltnews, "усвідомлено і з корисливих мотивів надали господарський ресурс особі, яка перебуває під санкціями". За цією статтею передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до чотирьох років. 

Фігуранти судового процесу ж підкреслюють, що санкції щодо "России сегодня" як юридичної особи були оголошені тільки в лютому 2023 року, а вони співпрацювали з виданнями раніше. А будувати обвинувачення на підставі того, що робота в Sputnik сприяла конкретно Кисельову, на їхню думку, некоректно.

"Ми вважаємо справу політично мотивованою, такою, що порушує основні принципи свободи слова. Вона була інспірована для того, щоб залякати журналістів, фактично – заборонити їм займатися своєю професійною діяльністю", – йдеться в заяві обвинувачених журналістів для преси.

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14 справ обвинувачення виділило в окреме судочинство. Шестеро фігурантів постануть перед судом у квітні, травні та червні. Першим суд розглядає справу журналіста Владіміра Дорофєєва, який пропрацював у різних ЗМІ понад 25 років.

Своєї провини у скоєному він не визнає і вважає, що справа проти нього і його колег сфабрикована і більше нагадує "суд Лінча".

Нагадаємо, в лютому Національна рада з електронних ЗМІ Латвії тимчасово обмежила доступ до низки пов'язаних із російськими пропагандистськими ЗМІ сайтів (здебільшого під блокування потрапили регіональні дзеркала Sputnik і RT) на території Латвії до зняття санкцій Європейського Союзу.

Теми: ЛатвіямедіаЗМІРосія
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