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В Латвии начались суды над журналистами российских агентств, все они отрицают вину

"Европейская правда"Вторник, 11 апреля 2023, 23:17

В Риге во вторник началась серия судебных процессов, в которой фигурируют 16 журналистов, сотрудничавших с российскими новостными порталами Sputnik и Baltnews и обвиняемых в нарушении санкций Европейского Союза.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации издания Delfi.

Дело в отношении журналистов основывается на том, что Sputnik и Baltnews, ныне заблокированы на территории Латвии, связанные с российским государственным агентством "Россия сегодня", генеральным директором которого является Дмитрий Киселев, находящийся под санкциями ЕС.

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В список обвиняемых входят бывший главный редактор портала Baltnews Андрей Яковлев, известные латвийские журналисты Алла Березовская, Елена Кириллова, Владимир Дорофеев, Александр Малнач, Андрей Татарчук и Людмила Прибыльская, политический активист Владимир Линдерман, помощник депутата Европарламента Татьяны Жданок – Андрей Солопенко, а также фотограф Сергей Мелконов.

Обвинение утверждает, что журналисты, работавшие на Sputnik и Baltnews, "осознанно и из корыстных побуждений предоставили хозяйственный ресурс лицу, находящемуся под санкциями". По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. 

Фигуранты судебного процесса же подчеркивают, что санкции в отношении "России сегодня" как юридического лица были объявлены только в феврале 2023 года, а они сотрудничали с изданиями ранее. А строить обвинения на основании того, что работа в Sputnik способствовала конкретно Киселеву, по их мнению, некорректно.

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"Мы считаем дело политически мотивированным, нарушающим основные принципы свободы слова. Оно было инспирировано для того, чтобы запугать журналистов, фактически – запретить им заниматься своей профессиональной деятельностью", – говорится в заявлении обвиняемых журналистов для прессы.

14 дел обвинение выделило в отдельное судопроизводство. Шестеро фигурантов предстанут перед судом в апреле, мае и июне. Первым суд рассматривает дело журналиста Владимира Дорофеева, который проработал в различных СМИ более 25 лет.

Своей вины в содеянном он не признает и считает, что дело против него и его коллег сфабриковано и больше напоминает "суд Линча".

Напомним, в феврале Национальный совет по электронным СМИ Латвии временно ограничил доступ к ряду связанных с российскими пропагандистскими СМИ сайтов (в основном под блокировку попали региональные зеркала Sputnik и RT) на территории Латвии до снятия санкций Европейского Союза.

Темы: ЛатвиямедиаСМИРосcия
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