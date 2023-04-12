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РФ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету: її бойова частина вразила ціль у Казахстані

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 00:29
РФ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету: її бойова частина вразила ціль у Казахстані
ВИПРОБУВАННЯ міжконтинентальної балістичної РАКЕТИ "САРМАТ". ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

Міністерство оборони РФ провело випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети, її бойова частина вразила ціль на полігоні в Казахстані.

Джерело: російські пропагандистські видання "ТАСС" і "РИА Новости" з посиланням на Міноборони Росії

Деталі: Повідомляється, що пуск міжконтинентальної балістичної ракети здійснювався з полігону "Капустін Яр" в Астраханській області.

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У російському Міноборони заявили, що метою пуску було випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет.

"Цей пуск дав змогу підтвердити правильність схемно-конструктивних і технічних рішень, що застосовуються під час розроблення нових ракетних комплексів стратегічного призначення", – повідомили у міністерстві.

"РИА Новости" уточнили, що навчальна бойова частина ракети вразила умовну ціль на полігоні в Казахстані.

ВІДЕО ДНЯ

Згодом російські медіа опублікували відео запуску російської балістичної ракети.

На кадрах задокументований пуск ракети з полігону в РФ.  

Теми: РосіяКазахстанзброя
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