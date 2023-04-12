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РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету: ее боевая часть поразила цель в Казахстане

"Украинская правда"Среда, 12 апреля 2023, 00:29
РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету: ее боевая часть поразила цель в Казахстане
Испытания межконтинентальной баллистической РАКЕТЫ "САРМАТ". ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО МИНОБОРОНЫ РФ

Министерство обороны РФ провело испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты, ее боевая часть поразила цель на полигоне в Казахстане.

Источник: российские пропагандистские издания "ТАСС" и "РИА Новости" со ссылкой на Минобороны России

Детали: Сообщается, что пуск межконтинентальной баллистической ракеты осуществлялся с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области.

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В российском Минобороны заявили, что целью пуска было испытание перспективного боевого оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

"Этот пуск позволил подтвердить правильность схемно-конструктивных и технических решений, применяемых при разработке новых ракетных комплексов стратегического назначения", – сообщили в министерстве.

"РИА Новости" уточнили, что учебная боевая часть ракеты поразила условную цель на полигоне в Казахстане.

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Позже российские медиа опубликовали видео запуска российской баллистической ракеты.

На кадрах задокументирован пуск ракеты с полигона в РФ.

Темы: РосcияКазахстаноружие
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