Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріли Сумщини: за добу – понад 90 "прильотів"

Середа, 12 квітня 2023, 00:59
Обстріли Сумщини: за добу – понад 90 прильотів
ОБСТРІЛИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Протягом 11 квітня росіяни обстріляли 9 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 91 "приліт", є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: За інформацією ОВА, окупанти здійснили обстріли Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської громад.

Реклама:

У Білопільській громаді внаслідок мінометного обстрілу (9 "прильотів") з боку РФ пошкоджено приватний нежилий будинок.

У Новослобідській громаді через мінометний обстріл (2 "прильоти") пошкоджено 2 приватних будинки.

У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу з боку РФ пошкоджене складське приміщення місцевої агрофірми.

ВІДЕО ДНЯ

Попри руйнування, в усіх випадках обійшлося без людських жертв.

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Останні новини
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
Усі новини...
Реклама: