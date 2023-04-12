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Обстріли Сумщини: за добу – понад 90 "прильотів"

Середа, 12 квітня 2023, 00:59
Обстріли Сумщини: за добу – понад 90 прильотів
ОБСТРІЛИ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Протягом 11 квітня росіяни обстріляли 9 прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 91 "приліт", є руйнування.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: За інформацією ОВА, окупанти здійснили обстріли Білопільської, Новослобідської, Середино-Будської, Миропільської, Хотінської, Юнаківської, Зноб-Новгородської, Шалигинської, Есманської громад.

У Білопільській громаді внаслідок мінометного обстрілу (9 "прильотів") з боку РФ пошкоджено приватний нежилий будинок.

У Новослобідській громаді через мінометний обстріл (2 "прильоти") пошкоджено 2 приватних будинки.

У Хотінській громаді внаслідок мінометного обстрілу з боку РФ пошкоджене складське приміщення місцевої агрофірми.

Попри руйнування, в усіх випадках обійшлося без людських жертв.

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