Обстрелы Сумщины: за сутки – более 90 "прилетов"

В течение 11 апреля россияне обстреляли 9 пограничных громад Сумской области, зафиксирован 91 "прилет", есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По информации ОВА, оккупанты совершили обстрелы Белопольской, Новослободской, Середино-Будской, Миропольской, Хотинской, Юнаковской, Зноб-Новгородской, Шалыгинской, Эсманской громад.

В Белопольской громаде в результате минометного обстрела (9 "прилетов") со стороны РФ поврежден частный нежилой дом.

В Новослободской громаде из-за минометного обстрела (2 "прилета") повреждены 2 частных дома.

В Хотинской громаде в результате минометного обстрела со стороны РФ повреждено складское помещение местной агрофирмы.

Несмотря на разрушения, во всех случаях обошлось без человеческих жертв.