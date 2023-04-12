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Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак – Генштаб

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 06:53
Сили оборони відбили понад 70 ворожих атак – Генштаб
Військовослужбовець ЗСУ. Фото з Facebook Генштабу

Протягом 11 квітня Сили оборони України відбили 72 атаки противника на 4 напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Протягом минулої доби противник завдав 1 ракетного та 21 авіаційного удару, здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито 72 атаки противника на зазначених напрямках".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Визначені підрозділи територіальних військ Збройних сил РФ продовжують перебувати на території Республіки Білорусь. Ворог й надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах Курської та Бєлгородської областей, продовжує здійснювати інженерне обладнання місцевості.

Протягом минулої доби противник здійснив обстріли населених пунктів Блешня, Кам'янська Слобода, Грем’яч Чернігівської області; Волфине, Катеринівка Сумської області, а також Ветеринарне, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Волохівка, Охрімівка, Черняків, Комісарове, Бударки та Довжанка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Колодязне, Кам'янка, Тополі, Красне Перше, Рідкодуб, Новомлинськ, Дворічна, Кіндрашівка, Піщане і Берестове Харківської області та Новоселівське Луганської області.

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На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Білогорівка та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населеного пункту Богданівка. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське та Мар’їнка Донецької області, успіху не мав. Найзапекліші бої тривають за Мар’їнку. Ворожих обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом доби, що минула, ворог наступальних дій не проводив. Противник здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Шахтарське, Новоукраїнка, Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли понад 30 населених пунктів. Серед них – Времівка, Новопіль Донецької області; Новосілка, Ольгівське, Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Золота Балка, Качкарівка, Берислав, Козацьке, Бургунка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Білозерка, Дніпровське, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Українські захисники збили 2 ворожих БпЛА типу "Орлан-10".

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 2 станції радіоелектронної боротьби противника.

Теми: Збройні силиГенштабвійна
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