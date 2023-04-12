Силы обороны отбили более 70 вражеских атак – Генштаб

В течение 11 апреля Силы обороны Украины отбили 72 атаки противника на 4 направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ в Facebook

Дословно: "За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

РФ продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки нашими защитниками было отражено 72 атаки противника на указанных направлениях".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Определенные подразделения территориальных войск Вооруженных сил РФ продолжают находиться на территории Республики Беларусь. Враг и в дальнейшем сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей, продолжает осуществлять инженерное оборудование местности.

За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Блешня, Каменская Слобода, Гремяч Черниговской области; Волфино, Катериновка Сумской области, а также Ветеринарное, Глубокое, Гатище, Волчанск, Зибино, Волоховка, Охримовка, Черняков, Комиссарово, Бударки и Довжанка на Харьковщине.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Колодязное, Каменка, Тополя, Красное Первое, Редкодуб, Новомлинск, Двуречная, Кондрашовка, Песчаное и Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

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На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Белогоровка и Спорное. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ямполовка, Торское, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенного пункта Богдановка. От вражеских обстрелов пострадали Никифоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Марково, Бахмут, Хромовое, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Александро-Шультино, Курдюмовка, Озаряновка, Дружба, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои продолжаются за Марьинку. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты Новокалиново, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошедших суток враг наступательных действий не проводил. Противник совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. За прошедшие сутки враг совершил обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новополь Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области; Золотая Балка, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Бургунка, Ивановка, Никольское, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Украинские защитники сбили 2 вражеских БпЛА типа "Орлан-10".

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 2 станции радиоэлектронной борьбы противника.