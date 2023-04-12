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ЗСУ за добу знищили 730 окупантів та 2 танки – Генштаб

Середа, 12 квітня 2023, 08:07
ЗСУ за добу знищили 730 окупантів та 2 танки – Генштаб
Фото: Getty Images

Збройні сили за минулу добу знищили 730 окупантів, з початку війни було вбито понад 180 тисяч загарбників.

Джерело: Генштаб у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3646 (+2) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5) од,
  • артилерійських систем – 2770 (+5) од,
  • РСЗВ – 535 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 282 (+0) од,
  • літаків – 307 (+0) од,
  • гелікоптерів – 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
  • крилатих ракет ‒ 911 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од,
  • спеціальної техніки ‒ 319 (+3).

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Теми: війнаУкраїнаРосіяЗбройні сили
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