ЗСУ за добу знищили 730 окупантів та 2 танки – Генштаб
Середа, 12 квітня 2023, 08:07
Збройні сили за минулу добу знищили 730 окупантів, з початку війни було вбито понад 180 тисяч загарбників.
Джерело: Генштаб у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 12.04.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 180 050 (+730) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3646 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7043 (+5) од,
- артилерійських систем – 2770 (+5) од,
- РСЗВ – 535 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 282 (+0) од,
- літаків – 307 (+0) од,
- гелікоптерів – 293 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2334 (+2),
- крилатих ракет ‒ 911 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5630 (+10) од,
- спеціальної техніки ‒ 319 (+3).