Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 2 танка - Генштаб

Среда, 12 апреля 2023, 08:07
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 2 танка - Генштаб
Фото: Getty Images

Вооруженные силы за минувшие сутки уничтожили 730 оккупантов, с начала войны было убито более 180 тысяч захватчиков.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.04.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 180 050 (+730) человек ликвидировано,
  • танков - 3646 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7043 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 2770 (+5) ед,
  • РСЗО - 535 (+0) ед,
  • средств ПВО - 282 (+0) ед,
  • самолетов - 307 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2334 (+2),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5630 (+10) ед,
  • специальной техники - 319 (+3).

Темы: войнаУкраинаРосcияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире − это то, что действительно говорит Россия

обновленоУтренняя атака на Украину: по меньшей мере 22 погибших и ,олее 100 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
война
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Последние новости
14:58
Умеров: С такими запасами ракет РФ может продолжить атаки по Украине
14:49
обновленоВ Украине объявили масштабную воздушную тревогу: враг выпустил крылатые ракеты
14:41
фотоУченые создали на 3D-принтере устройство для тестирования лекарств: это может прекратить тесты на животных
14:23
В России аварийно сел Boeing, который летел из Москвы: отказал двигатель
14:22
Цены на автогаз в крупных сетях АЗС за месяц упали почти на 20%
14:14
фото"Зубы дракона" вырастают на северной границе – Объединенные силы ВСУ
14:07
Во Львове 5-летний мальчик впал в кому после удаления зубов: полиция открыла дело
14:07
Турция заявила о задержании 32 боевиков ИГИЛ, готовивших нападения на синагоги и церкви
14:03
В ближайшие дни без осадков, на Новый год местами дождь
13:42
Отключать электроэнергию на праздничные дни не планируют – Укрэнерго
Все новости...
Реклама: