ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 2 танка - Генштаб

Вооруженные силы за минувшие сутки уничтожили 730 оккупантов, с начала войны было убито более 180 тысяч захватчиков.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.04.23 ориентировочно составили:

личного состава - около 180 050 (+730) человек ликвидировано,

танков - 3646 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7043 (+5) ед,

артиллерийских систем - 2770 (+5) ед,

РСЗО - 535 (+0) ед,

средств ПВО - 282 (+0) ед,

самолетов - 307 (+0) ед,

вертолетов - 293 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2334 (+2),

крылатых ракет - 911 (+0),

кораблей/катеров - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5630 (+10) ед,

специальной техники - 319 (+3).