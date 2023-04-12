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ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 2 танка - Генштаб

Среда, 12 апреля 2023, 08:07
ВСУ за сутки уничтожили 730 оккупантов и 2 танка - Генштаб
Фото: Getty Images

Вооруженные силы за минувшие сутки уничтожили 730 оккупантов, с начала войны было убито более 180 тысяч захватчиков.

Источник: Генштаб в Facebook

Детали: Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 12.04.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 180 050 (+730) человек ликвидировано,
  • танков - 3646 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 7043 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 2770 (+5) ед,
  • РСЗО - 535 (+0) ед,
  • средств ПВО - 282 (+0) ед,
  • самолетов - 307 (+0) ед,
  • вертолетов - 293 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2334 (+2),
  • крылатых ракет - 911 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5630 (+10) ед,
  • специальной техники - 319 (+3).

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Темы: войнаУкраинаРосcияВооруженные силы
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