Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

РФ спорудила 120-км лінію оборони на Запоріжжі для захисту від атаки на Мелітополь - розвідка Британії

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 09:26
РФ спорудила 120-км лінію оборони на Запоріжжі для захисту від атаки на Мелітополь - розвідка Британії

Британська розвідка розповідає, що російські сили спорудили три лінії оборони уздовж близько 120-км ділянки на Запоріжжі, але від них буде мало користі без достатньої кількості війська та артпідтримки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 12 квітня.

Розвідка розповідає, що останніми тижнями російські сили продовжували розбудовувати великі лінії оборони у Запорізькій області, що скоріш за все є зоною відповідальності Південне угруповання сил РФ. 

Реклама:

За британськими даними, зараз вже добудовані три лінії уздовж приблизно 120 км цього сектора. 

Оборонні лінії складаються з найпершої, з передовими бойовими позиціями, та ще двох зон із майже суцільними, більш складними загородженнями. Вони розташовані приблизно за 10-20 км позаду передової.

"Росія скоріш за все доклала чималих зусиль для побудови цих оборонних споруд, оскільки переконана, що Україна розглядає удар на Мелітополь. Ці лінії мають потенціал для того, щоб бути дуже ефективними перешкодами, проте користь від них майже цілковито залежить від того, чи буде там достатньо артилерійської підтримки та особового складу. Поки не зрозуміло, чи Південне угруповання військ зараз спроможне забезпечити такі ресурси", – зазначають в огляді. 

ВІДЕО ДНЯ

У попередньому огляді розвідка прогнозувала більшу участь десантників РФ у наступальних операціях в Україні.

Теми: Велика БританіяЗапоріжжя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії: В РФ бракує охочих іти в армію попри зарплатню і привілеї
Росія могла скасувати навчання "Запад" через нестачу солдатів і техніки − Британська розвідка
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
Останні новини
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
Усі новини...
Реклама: