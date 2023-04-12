РФ построила на Запорожье линию обороны в 120 км для защиты от атаки на Мелитополь - разведка Британии

Британская разведка рассказывает, что российские силы построили три линии обороны вдоль 120-километрового участка в Запорожье, но от них будет мало пользы без достаточного количества войск и артподдержки.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 12 апреля.

Разведка рассказывает, что в последние недели российские силы продолжали развивать большие линии обороны в Запорожской области, что, скорее всего, является зоной ответственности Южной группировки сил РФ.

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По британским данным, сейчас уже достроены три линии вдоль примерно 120 км этого сектора.

Оборонительные линии состоят из самой первой, с передовыми боевыми позициями, и еще двух зон с почти сплошными, более сложными заграждениями. Они расположены примерно в 10-20 км позади передовой.

"Россия, скорее всего, приложила немалые усилия для строительства этих оборонительных сооружений, поскольку убеждена, что Украина рассматривает удар на Мелитополь. Эти линии имеют потенциал для того, чтобы быть очень эффективными препятствиями, однако польза от них почти полностью зависит от того, будет ли там достаточно артиллерийской поддержки и личного состава. Пока не понятно, способна ли Южная группировка войск сейчас обеспечить такие ресурсы", – отмечают в обзоре.

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В предыдущем обзоре разведка прогнозировала большее участие десантников РФ в наступательных операциях в Украине.