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В міноборони Сербії заперечили інформацію про постачання зброї Україні

"Європейська правда"Середа, 12 квітня 2023, 11:50
В міноборони Сербії заперечили інформацію про постачання зброї Україні
Ілюстративне фото Getty Images

В міністерстві оборони Сербії заперечили інформацію, яка з`явилась у ЗМІ, про постачання зброї України.

Як пише "Європейська правда", про це заявив міністр оборони країни Мілош Вучевич, повідомляє Euronews.rs

Вучевич зазначив, що Сербія не продавала і не продаватиме зброю ні українській, ні російській стороні.

"Чиясь мета, очевидно, полягає в тому, щоб дестабілізувати нашу країну і втягнути її в конфлікт", – сказав сербський міністр.

"Завжди існує ймовірність того, що якась зброя якимось магічним чином буде знайдена на території конфлікту, але це не має абсолютно ніякого відношення до Сербії. Це питання до тих країн, які не поважають міжнародні норми, договірні положення та ділову практику", – додав він.

Раніше ЗМІ повідомили, що в одному із імовірно злитих в мережу секретних документів стверджується, що Сербія погодилася постачати зброю Україні або вже відправила її. В ньому також йдеться, що Сербія має політичну волю і військову спроможність надавати зброю Україні в майбутньому.

Уряд сербського президента Вучича сповідує нейтралітет у війні в Україні, незважаючи на глибокі історичні, економічні та культурні зв'язки країни з Росією.

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У березні Москва заявила, що звернулася до Белграда з проханням надати офіційні пояснення щодо ймовірних поставок.

Виробник зброї Krusik Corp. з Валєво заперечив надання Україні ракет або іншого озброєння. Вучич назвав ці звинувачення "відвертою брехнею".

"Ми не експортували жодної зброї чи боєприпасів до Росії чи України", – заявив він під час візиту до Катару 5 березня.

10 березня Вучич заявив, що зброя сербського виробництва могла певним чином опинитись в Україні через посередників і Белград не має на це впливу.

Теми: СербіяУкраїназброя
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