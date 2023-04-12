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В Минобороны Сербии опровергли информацию о поставках оружия Украине

"Европейская правда"Среда, 12 апреля 2023, 11:50
В Минобороны Сербии опровергли информацию о поставках оружия Украине
Иллюстративное фото Getty Images

В сербском министерстве обороны опровергли появившуюся в СМИ информацию о поставках оружия Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил министр обороны страны Милош Вучевич, сообщает Euronews.rs.

Вучевич отметил, что Сербия не продавала и не будет продавать оружие ни украинской, ни российской стороне.

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"Чья-то цель, очевидно, состоит в том, чтобы дестабилизировать нашу страну и втянуть её в конфликт", – сказал сербский министр.

По его словам, Сербия продает оружие третьим сторонам, которые далеки от конфликта и не имеют к нему отношения.

"Всегда существует вероятность того, что какое-то оружие каким-то магическим образом будет найдено на территории конфликта, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику", – добавил он.

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Ранее СМИ сообщили, что в одном из предположительно слитых в сеть секретных документов утверждается, что Сербия согласилась поставлять оружие Украине или уже отправила его. В нем также говорится, что Сербия имеет политическую волю и военную способность предоставлять оружие Украине в будущем.

Правительство сербского президента Вучича придерживается нейтралитета в отношении войны в Украине, несмотря на глубокие исторические, экономические и культурные связи страны с Россией.

В марте Москва заявила, что обратилась к Белграду с просьбой предоставить официальные объяснения относительно вероятных поставок.

Производитель оружия Krusik Corp. из Валево отрицал предоставление Украине ракет или другого вооружения. Вучич назвал эти обвинения "откровенной ложью".

"Мы не экспортировали никакого оружия или боеприпасов в Россию или Украину", – заявил он во время визита в Катар 5 марта.

10 марта Вучич заявил, что оружие сербского производства могло определенным образом оказаться в Украине через посредников и Белград не имеет на это влияния.

Темы: СербияУкраинаоружие
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