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Дві області вирішили скоротити комендантську годину на Великдень

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 12:34
Дві області вирішили скоротити комендантську годину на Великдень
Фото ілюстративне

У Кіровоградській та Хмельницькій областях на Великдень на два дні скоротять комендантську годину.

Джерело: повідомлення Кіровоградської ОВА, Хмельницької ОВА

Деталі: На Кіровоградщині у Великодні дні, 15-го і 16-го квітня, комендантська година триватиме з опівночі до четвертої години ранку. А у Хмельницькій області у ніч з 15 на 16 квітня комендантська година встановлена з 00.00 до 3.00.

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Теми: святкуваннякомендантська годинаХмельницькийКропивницький
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