Дві області вирішили скоротити комендантську годину на Великдень

У Кіровоградській та Хмельницькій областях на Великдень на два дні скоротять комендантську годину.

Джерело: повідомлення Кіровоградської ОВА, Хмельницької ОВА

Деталі: На Кіровоградщині у Великодні дні, 15-го і 16-го квітня, комендантська година триватиме з опівночі до четвертої години ранку. А у Хмельницькій області у ніч з 15 на 16 квітня комендантська година встановлена з 00.00 до 3.00.

Передісторія:

5 квітня київська влада повідомила, що не буде скасовувати комендантську годину на Великдень, 16 квітня.