Дві області вирішили скоротити комендантську годину на Великдень
Середа, 12 квітня 2023, 12:34
У Кіровоградській та Хмельницькій областях на Великдень на два дні скоротять комендантську годину.
Джерело: повідомлення Кіровоградської ОВА, Хмельницької ОВА
Деталі: На Кіровоградщині у Великодні дні, 15-го і 16-го квітня, комендантська година триватиме з опівночі до четвертої години ранку. А у Хмельницькій області у ніч з 15 на 16 квітня комендантська година встановлена з 00.00 до 3.00.
Передісторія:
- 5 квітня київська влада повідомила, що не буде скасовувати комендантську годину на Великдень, 16 квітня.
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