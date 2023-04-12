Две области решили сократить комендантский час на Пасху

В Кировоградской и Хмельницкой областях на Пасху на два дня сократят комендантский час.

Источник: сообщение Кировоградской ОВА, Хмельницкой ОВА

Детали: На Кировоградщине в Пасхальные дни, 15-го и 16-го апреля, комендантский час продлится с полуночи до четырех часов утра. А в Хмельницкой области в ночь с 15 на 16 апреля комендантский час установлен с 00.00 до 3.00.

Предыстория:

5 апреля киевские власти сообщили, что не будут отменять комендантский час на Пасху, 16 апреля.