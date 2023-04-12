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Две области решили сократить комендантский час на Пасху

"Украинская правда"Среда, 12 апреля 2023, 12:34
Две области решили сократить комендантский час на Пасху

В Кировоградской и Хмельницкой областях на Пасху на два дня сократят комендантский час.

Источник: сообщение Кировоградской ОВА, Хмельницкой ОВА

Детали: На Кировоградщине в Пасхальные дни, 15-го и 16-го апреля, комендантский час продлится с полуночи до четырех часов утра. А в Хмельницкой области в ночь с 15 на 16 апреля комендантский час установлен с 00.00 до 3.00.

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Предыстория:

  • 5 апреля киевские власти сообщили, что не будут отменять комендантский час на Пасху, 16 апреля.

Темы: празднованиякомендантский часХмельницкийКропивницкий
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