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СБУ затримала одного з піарників Медведчука

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 13:27
СБУ затримала одного з піарників Медведчука
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста, що працював над піаром кума президента РФ Віктора Медведчука.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: За інформацією джерел УП в правоохоронних органах йдеться про Олексія Куракіна.

В СБУ стверджують, що до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Медведчука.

Дослівно: "Встановлено, що фігурант займався "розкруткою" медійного образу поплічника кремля як "миротворця", якого "чують" у Москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.

Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство "News-front", зареєстроване у тимчасово окупованому Криму".

Деталі: Після початку повномасштабної агресії РФ чоловік був у Хмельницькому і звідти поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування України у міжнародно визнаних кордонах.

ВІДЕО ДНЯ

СБУ провела лінгвістичні експертизи і підтвердили факти підривної діяльності. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ "державна зрада" і арештували без права внесення застави.

Теми: Медведчук
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