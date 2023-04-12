Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

СБУ затримала одного з піарників Медведчука

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 13:27
СБУ затримала одного з піарників Медведчука
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста, що працював над піаром кума президента РФ Віктора Медведчука.

Джерело: повідомлення СБУ

Деталі: За інформацією джерел УП в правоохоронних органах йдеться про Олексія Куракіна.

Реклама:

В СБУ стверджують, що до початку повномасштабного вторгнення він входив до пулу політичних піарників, які працювали на Медведчука.

Дослівно: "Встановлено, що фігурант займався "розкруткою" медійного образу поплічника кремля як "миротворця", якого "чують" у Москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах.

Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російське інформагентство "News-front", зареєстроване у тимчасово окупованому Криму".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Після початку повномасштабної агресії РФ чоловік був у Хмельницькому і звідти поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування України у міжнародно визнаних кордонах.

СБУ провела лінгвістичні експертизи і підтвердили факти підривної діяльності. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 ККУ "державна зрада" і арештували без права внесення застави.

Теми: Медведчук
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Медведчук
Невістка Марченко засвітилася в московському бутіку, а дочка "пасе задніх" у виші
Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк
Секретар РНБО Олексій Данілов про реєстр олігархів, вибори під час війни і те, коли закриють телемарафон
Останні новини
18:14
На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей − Зеленський
18:12
У кількох маршрутках Києва з'явилася можливість безготівкової оплати проїзду
18:06
Уряд Італії підтримав продовження військової допомоги Україні на 2024 рік
18:00
Уряд затвердив порядок роботи Держсистеми онлайн-моніторингу грального бізнесу
17:53
Окупанти викрали зі зоопарків на ТОТ рідкісних бенгальських тигрів
17:40
Посли G7 застерегли Україну від поспішних призначень у Рахункову палату
17:34
У Польщі засудили 14 членів шпигунської мережі Росії, серед них – українці й білоруси
17:27
"Укрзалізниця" запустила у продаж додаткові місця на "ажіотажні напрямки"
17:21
Стародавня цегла з Месопотамії допомогла вченим виявити аномалію магнітного поля
17:15
Молдавські фермери вимагають обмежити імпорт української агропродукції
Усі новини...
Реклама: