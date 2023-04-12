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СБУ задержала одного из "пиарщиков" Медведчука

"Украинская правда"Среда, 12 апреля 2023, 13:27
СБУ задержала одного из пиарщиков Медведчука
Фото: СБУ

Служба безопасности задержала в Хмельницком пророссийского пропагандиста, работавшего над пиаром кума президента РФ Виктора Медведчука.

Источник: сообщение СБУ

Детали: По информации источников УП в правоохранительных органах речь идет об Алексее Куракине.

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В СБУ утверждают, что до начала полномасштабного вторжения он входил в пул политических пиарщиков, которые работали на Медведчука.

Дословно: "Установлено, что фигурант занимался "раскруткой" медийного образа соратника кремля как "миротворца", которого "слышат" в Москве. Для этого регулярно публиковал свои сообщения на пропагандистских интернет-платформах.

Кроме того, в начале 2020 года он добровольно начал работать на российское информагентство "News-front", зарегистрированное во временно оккупированном Крыму".

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Детали: После начала полномасштабной агрессии РФ мужчина был в Хмельницком и оттуда распространял публикации, в которых ставил под сомнение существование Украины в международно признанных границах.

СБУ провела лингвистические экспертизы и подтвердили факты подрывной деятельности. Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 УКУ "государственная измена" и арестовали без права внесения залога.

Темы: Медведчук
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