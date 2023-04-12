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Росіяни вдарили по Дворічній та Нікополю: 2 загиблих, є поранені

Тетяна ЛозовенкоСереда, 12 квітня 2023, 15:25
Росіяни вдарили по Дворічній та Нікополю: 2 загиблих, є поранені
Наслідки обстрілу Нікополя, фото з прокуратури

Російські військові у середу обстріляли Дворічну на Харківщині та Нікополь на Дніпропетровщині – загинуло двоє пенсіонерів.

Джерело: очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, пресслужба Харківської обласної прокуратури 

Деталі: За попередньою інформацією, у Дворічній поранення отримали 40-річний чоловік та 30-річна жінка. Обидва перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя.

Дніпропетровська обласна прокуратура повідомляє, що російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь. Внаслідок обстрілу поранено четверо містян, двоє з яких були госпіталізовані.

Пошкоджено понад 13 приватних будинків, господарські споруди, автомобіль.

Наслідки обстрілу Нікополя
Наслідки обстрілу Нікополя

Оновлено: Харківська обласна прокуратура повідомляє, що внаслідок російського обстрілу Дворічної ворожого обстрілу близько 13:15 отримала поранення 63-річна жінка та загинув 71-річний місцевий мешканець. 

О 15:40 окупанти знову обстріляли Дворічну: поранено 75-річного чоловіка. Його було госпіталізовано до лікарні, де він помер. Внаслідок російських обстрілів пошкоджено житлові будинки мирних жителів.  

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Теми: НікопольХарківська областьДніпропетровська областьобстріл
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