Росіяни вдарили по Дворічній та Нікополю: 2 загиблих, є поранені

Російські військові у середу обстріляли Дворічну на Харківщині та Нікополь на Дніпропетровщині – загинуло двоє пенсіонерів.

Джерело: очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram, пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури, пресслужба Харківської обласної прокуратури

Деталі: За попередньою інформацією, у Дворічній поранення отримали 40-річний чоловік та 30-річна жінка. Обидва перебувають у важкому стані. Лікарі борються за їхні життя.

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Дніпропетровська обласна прокуратура повідомляє, що російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Нікополь. Внаслідок обстрілу поранено четверо містян, двоє з яких були госпіталізовані.

Пошкоджено понад 13 приватних будинків, господарські споруди, автомобіль.

Наслідки обстрілу Нікополя

Оновлено: Харківська обласна прокуратура повідомляє, що внаслідок російського обстрілу Дворічної ворожого обстрілу близько 13:15 отримала поранення 63-річна жінка та загинув 71-річний місцевий мешканець.

ВІДЕО ДНЯ

О 15:40 окупанти знову обстріляли Дворічну: поранено 75-річного чоловіка. Його було госпіталізовано до лікарні, де він помер. Внаслідок російських обстрілів пошкоджено житлові будинки мирних жителів.