Россияне ударили по Двуречной и Никополю: 2 погибших, есть раненые

Российские военные в среду обстреляли Двуречную в Харьковской области и Никополь в Днепропетровской области – погибли двое пенсионеров.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram, пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры, пресс-служба Харьковской обласной прокуратуры

Детали: По предварительной информации, в Двуречной ранения получили 40-летний мужчина и 30-летняя женщина. Оба находятся в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизнь.

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Днепропетровская областная прокуратура сообщает, что российские военные совершили артиллерийский обстрел города Никополь. В результате обстрела ранены четверо горожан, двое из которых были госпитализированы.

Повреждены более 13 частных домов, хозяйственные постройки, автомобиль.

Наслідки обстріли Нікополя

Обновлено: Харьковская областная прокуратура сообщает, что в результате российского обстрела Двуречной вражеского обстрела около 13:15 получила ранения 63-летняя женщина и погиб 71-летний местный житель.

ВИДЕО ДНЯ

В 15:40 оккупанты снова обстреляли Двуречную: ранен 75-летний мужчина. Он был госпитализирован в больницу, где скончался. В результате российских обстрелов повреждены жилые дома мирных жителей.