Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП призначили домашній арешт
Середа, 12 квітня 2023, 16:05
Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Джерело: "Укрінформ", який цитує речницю Черкаської обласної прокуратури Богдану Кулик
Деталі: В прокуратурі повідомили, що Феодосію образи запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб.
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Передісторія:
У четвер 6 квітня Служба безпеки України уже повідомила Феодосію про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і запереченні збройної агресії Росії проти України.