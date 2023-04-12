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Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП призначили домашній арешт

"Українська правда"Середа, 12 квітня 2023, 16:05
Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП призначили домашній арешт
Фото з відкритих джерел

Керівнику Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосію суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Джерело: "Укрінформ", який цитує речницю Черкаської обласної прокуратури Богдану Кулик

Деталі: В прокуратурі повідомили, що Феодосію образи запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 60 діб.  

Передісторія:

У четвер 6 квітня Служба безпеки України уже повідомила Феодосію про підозру у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі і запереченні збройної агресії Росії проти України.

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Теми: церкваСБУ
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