Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП назначили домашний арест
Среда, 12 апреля 2023, 16:05
Руководителю Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.
Источник: "Укринформ", который цитирует пресс-секретаря Черкасской областной прокуратуры Богдану Кулик
Детали: В прокуратуре сообщили, что Феодосию избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток.
Предыстория:
Ранее Служба безопасности Украины уже сообщила Феодосию о подозрении в разжигании межконфессиональной вражды и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.
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