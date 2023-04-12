Митрополиту Черкасской епархии УПЦ МП назначили домашний арест

Руководителю Черкасской епархии УПЦ МП Феодосию суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

Источник: "Укринформ", который цитирует пресс-секретаря Черкасской областной прокуратуры Богдану Кулик

Детали: В прокуратуре сообщили, что Феодосию избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 60 суток.

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Предыстория:

Ранее Служба безопасности Украины уже сообщила Феодосию о подозрении в разжигании межконфессиональной вражды и отрицании вооруженной агрессии России против Украины.